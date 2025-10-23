شاركت كامكو إنفست في مؤتمر سوق المال الكويتي 2025، والذي ينظمه اتحاد أسواق المال الخليجية (GCMA)، ويعد إحدى أبرز الفعاليات للمتخصصين في القطاع المالي لاستكشاف التطورات المتسارعة بأسواق المال، وتعكس مشاركة الشركة دورها في الريادة الفكرية ضمن مجتمع الاستثمار الإقليمي، وتؤكد التزامها المستمر بدعم النمو المستدام عبر أسواق المال في المنطقة.



وأدار عمر زين الدين، رئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، الجلسة النقاشية بعنوان «تحقيق الأهداف عبر أسواق الدين»، والتي تناولت الدور المتنامي لأدوات الدين في استراتيجيات التمويل لدى الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في مختلف أنحاء المنطقة. وشملت محاور النقاش الخصائص المميزة للسندات كوسيلة تمويل، والدروس المستفادة من الإصدارات السيادية الناجحة الأخيرة، وسبل الاستفادة من السوق لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع، إضافة إلى الاتجاهات الناشئة والهياكل المبتكرة التي يجري طرحها واعتمادها في هذا المجال. وأكد زين الدين أن التطور المستمر الذي تشهده أسواق الدين لا يعد مجرد وسيلة تمويل، بل أداة استراتيجية لتحقيق التنويع والابتكار وتعزيز الانسجام مع الأهداف الاقتصادية والاستدامة الأوسع، كما شدد على أهمية التعاون بين المصدرين والمنظمين ومديري الترتيب والمستثمرين لتعميق سيولة السوق، وتعزيز الشفافية، والحفاظ على زخم النمو في أسواق الدين الإقليمية.



وتؤكد مشاركة كامكو إنفست في مؤتمر سوق المال الكويتي 2025 الذي ينظمه اتحاد أسواق المال الخليجية (GCMA) على دورها في الريادة الفكرية ونهجها المستقبلي في المساهمة في تطوير أسواق المال في الكويت والمنطقة.



ومن خلال خبرتها الواسعة في خدمات الاستثمارات المصرفية ومشاركتها الفاعلة في مثل هذه الحوارات، تواصل كامكو إنفست أداء دور محوري في دعم تطور الأسواق وتعزيز التناغم التنظيمي ورفع الوعي الاستثماري.



تجدر الإشارة إلى أن كامكو إنفست حازت مؤخرا جائزة أفضل بنك استثماري في الكويت - أسواق الدين ضمن جوائز التميز من يوروموني لعام 2025، تقديرا لأدائها القوي وسجلها الحافل في إدارة صفقات أسواق الدين لصالح شركات وبنوك محلية وإقليمية.