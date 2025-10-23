

عبدالعزيز الفضلي



أكدت الشيخة فادية السعد أن «الكشافة والمرشدات حركة تطوعية تحث على الكثير من الخصال الحميدة التي يجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا لما لها من فائدة كبيرة.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به السعد خلال حضورها الحفل الختامي لمؤتمر الحركة الكشفية «لمن ولماذا وإلى أين»، والذي أقيم بجمعية المرشدات ونظمته جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.



وقالت: «أشكر القائمين على هذا المؤتمر وكل من شارك وتفضل بالحضور لدولة الكويت أرض المحبة والسلام، مشيرة إلى أن هذا التجمع ليس بغريب فالكويت اعتادت على عقد مثل هذه المؤتمرات الهادفة التي تصب في مصلحة أبنائنا».



وثمنت السعد الدور الذي يقوم به رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي وزملاؤه في الارتقاء في الحركة الكشفية، مشيرة إلى أنه أحدث نقلة نوعية وأعطى بعدا آخر عربيا ودوليا منذ تسلمه رئاسة الجمعية وما نراه اليوم من تجمع عربي ودولي دليل على هذا التميز، لذلك ولله الحمد الكويت مليئة بأبنائها المبدعين.



وبينت السعد أنها أثناء دراستها في المرحلة الثانوية كانت ضمن فريق المرشدات، لافتة إلى انها كانت تشارك في المخيمات الإرشادية.



وشهد اليوم الختامي للمؤتمر إقامة نهائي مسابقة إبراهيم البغلي الثقافية للرواد العرب بين فريقي رواد الكويت ورواد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمكن الفريق السعودي من الفوز في المسابقة.



وأكد راعي المسابقة إبراهيم طاهر البغلي: نؤمن بأن الرواد العرب هم ركيزة المستقبل، والمسابقات الثقافية بهذا الحجم تتيح لهم مساحة للتنافس والتفاعل المعرفي، منوها إلى اننا سنواصل دعم المبادرات التي تعزز الفكر والعمل التطوعي، ومؤكدا أن العطاء المستمر والعمل التطوعي المجتمعي والإنساني المتميز يرسخ الأسس والمبادئ السامية للحركة الكشفية العربية.