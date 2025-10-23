سلطت الصحف التركية الصادرة أمس الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكويت، ووصفتها بـ «الناجحة على المستويات كافة»، مؤكدة أنها أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.



واعتبرت صحيفة «يني شفق» التركية المقربة من الحكومة ان الزيارة التي جرت أمس الأول خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين أنقرة والكويت، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.



وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات التي أجراها الرئيس أردوغان مع القيادة الكويتية تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى جانب القضايا الإقليمية المشتركة، بما في ذلك التطورات في المنطقة وجهود إحلال السلام والاستقرار.



وأبرزت الصحيفة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، لافتة إلى انه تم توقيع اتفاقيات في مجالات عدة بينها، النقل البحري والطاقة والاستثمار المباشر والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

من جانبها، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية تحت عنوان «تخللها توقيع اتفاقيات.. احتفاء إعلامي كويتي بزيارة أردوغان» أن الزيارة حظيت باحتفاء كبير عبر متابعة إعلامية واسعة منذ وصول الرئيس التركي إلى الكويت وإجراء المباحثات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية، فضلا عن السيارة التركية «توغ» التي أهداها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وعلقت الكثير من الصحف التركية على حالة الدفء التي تتسم بها العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن أنقرة والكويت تتشاركان مواقف متقاربة إزاء العديد من القضايا وتعملان معا على بناء نموذج من العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل.



ويرى مراقبون أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع، ما يعزز مكانة البلدين كشريكين فاعلين في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.