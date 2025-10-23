اللجنة عقدت اجتماعها الأول واستعرضت خطة العمل للبطولات المقبلة ومن أبرزها بطولتا كأس السوبر الفرنسي وكأس آسيا لكرة اليد

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري أن تشكيل اللجنة العليا الخاصة بتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية القارية والعالمية التي تستضيفها الكويت يأتي تجسيدا لحرص الدولة على ضمان تنظيمها وفق أعلى المستويات الاحترافية.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير المطيري بمناسبة عقد اللجنة اجتماعها الأول في مقر الهيئة العامة للرياضة بحضور ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف.



وقال الوزير المطيري إن اللجنة ستعنى بالإشراف على جميع الفعاليات الإقليمية والقارية والعالمية التي تستضيفها البلاد وإظهارها بأفضل حلة بما يليق بمكانة الكويت وريادتها في استضافة الأحداث الرياضية، مثمنا عاليا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية حفظهم اللّٰه ورعاهم للرياضة والرياضيين.



وأوضح أن الاجتماع استعرض خطة العمل الخاصة بالبطولات المقرر أن تستضيفها الكويت في الفترة المقبلة ومن أبرزها بطولة كأس السوبر الفرنسي في الثامن من شهر يناير المقبل وتجمع بين بطل فرنسا وأوروبا باريس سان جيرمان ومواطنه مرسيليا وبطولة كأس آسيا لكرة اليد المقرر انطلاقها في ال26 من الشهر نفسه.



وأفاد بأنه تم بحث تفاصيل استضافة السوبر الفرنسي وآلية التنسيق بين الجهات المعنية كما تم الاتفاق على تقديم هيكل تفصيلي للجان التنفيذية والإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، كما تم استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد. وفي 8 أكتوبر الجاري أعلنت الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة عليا خاصة بتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية القارية والعالمية التي تستضيفها الكويت بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب

عبد الرحمن المطيري.



وقالت الهيئة في بيان صحافي حينئذ إن اللجنة تشكلت برئاسة الوزير المطيري وعضوية ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والاتحادات ذات الصلة.



وأضافت أن اللجنة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الجودة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز صورة دولة الكويت كمركز رياضي إقليمي قادر على احتضان البطولات القارية والعالمية وفق أرقى المعايير التنظيمية والفنية.



وأوضحت أن اللجنة تتولى مهام التخطيط والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة إضافة إلى وضع الأطر التنفيذية والمعايير التنظيمية التي تكفل نجاح هذه الفعاليات وتحقيق الأثر الرياضي والإعلامي والسياحي المنشود منها بما يواكب توجهات الدولة في دعم الرياضة والشباب وتعزيز حضور الكويت في المحافل الدولية.



وأكدت أن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في القطاع الرياضي كأحد روافد التنمية الوطنية.