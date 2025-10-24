هادي العنزي



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، تجمع الأولى بين القادسية والنصر في 5:00 مساء، يتبعها في 7:30 مساء لقاء يجمع الكويت حامل اللقب مع الساحل العائد للمسابقة بعد طول غياب.



لا تبدو أن هناك فرصا واقعية لتحقيق مفاجأة في المباراتين، فالقادسية ثالث الدوري الموسم الماضي في أتم جاهزية فنية وبدنية، وتحضّر بأفضل صورة ممكنة للموسم الجديد، حيث خاض معسكرا تدريبيا في القاهرة منتصف سبتمبر الماضي، تبعه بالمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ 37 في دبي، وخسر من الكويت 99-122 في مواجهة «كأس السوبر» في افتتاح الموسم منتصف الشهر الجاري، وقد وصل الجهاز الفني بقيادة مدربه التركي انداك بايسير لمعرفة تامة بنقاط قوة فريقه، وكذلك مراكز الضعف، ويعتمد عادة على قائد «الأصفر» عبدالعزيز الحميدي، وعبدالمحسن الموسوي، وعبدالله توفيق، وراشد الرباح، ومحمد أشكناني، بالإضافة إلى ثلاثي المحترفين جومارو براون، ديكوان جونز، وبراندون غاريت.



وفي المباراة الثانية، سيكون الكويت حامل لقب وبطل العرب و«كأس السوبر» في مهمة سهلة بنجومه حمد عدنان، ألكسندر الغيص، تركي حمود، عمران جوهر، والأميركي شارلي مور، ومواطنه جمال جونز، ومدربهم الصربي دوشان ستوجكوف، أمام فريق لم يكن يرغب في أن تكون بدايته مع أفضل الفرق المحلية وأكثرها جاهزية.