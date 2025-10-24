سيطر فريقا ناديي الكويت والقادسية للجودو على المراكز الأولى في منافسات فئة الرجال بالبطولة العربية للجودو المقامة في مدينة أربيل بكردستان العراق.

وذكر الاتحاد العراقي للجودو في بيان اليوم ان لاعبي الكويت والقادسية حصدوا أغلب ميداليات منافسات فئة الرجال في مختلف الاوزان.

وأوضح البيان أن لاعب القادسية حمد الذيابي حقق المركز الاول في فئة الرجال (60 كغم) فيما أحرز لاعب الكويت أسداوف إيلشان المركز الأول في وزن (66 كغم).

وأضاف أنه في وزن (81 كغم) حصل لاعبا الكويت صادق أمين على المركز الأول وعبداللطيف الهبيشي على المركز الثاني فيما أحرز لاعب الفريق خالد عبدالحي المركز الأول في وزن (90 كغم).

وتقام البطولة التي شهدت أجواء حماسية عالية ومستويات فنية مميزة بين اللاعبين في مختلف الأوزان والفئات بمشاركة نخبة من أبرز الأندية العربية.

كما شهدت المنافسات التي انطلقت الجمعة الماضي هيمنة كويتية بالحصول على المراكز الأولى ضمن منافسات فئة الناشئين وحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة.