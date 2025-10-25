يحيى حميدان



اكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، على صعوبة المهمة في دوري التحدي الآسيوي التي يستهلها "الأبيض" اليوم السبت أمام الأنصار اللبناني ضمن المجموعة الثانية.



وقال نيبوشا، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الجمعة، أنه لا شيء مضمون في الحياة عموما، وكذلك الأمر في كرة القدم وعلينا أن نكون مستعدين وجاهزين لكل مباراة على حدة بسبب صعوبة المنافسين.



وبين نيبوشا أن الكويت هو الفريق المستضيف لمنافسات المجموعة التي تضم كذلك السيب العماني وباشوندارا كينغز البنغالي، ولذلك فإن المسؤولية كبيرة علينا للظهور بصورة مشرفة وتقديم مستويات مميزة.



من جهته، أوضح لاعب الكويت مشاري غنام أنه وجميع زملائه اللاعبين جاهزون للمهمة الآسيوية وطموحنا كبير لتحقيق المركز الأول والتأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي.



ويستهل الكويت مشواره في دوري التحدي الآسيوي أمام الأنصار غدا السبت، فيما يسبقها لقاء السيب وباشوندارا كينغز وذلك على ستاد جابر المبارك الذي يتحضن جميع المباريات.