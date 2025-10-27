

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم (258) لسنة 2025 الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والذي نص على أنه «يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمدة عام قابل للتجديد، برئاسة خالد المغامس، وعضوية كل من:



1 - د. ناصر فيصل التناك



2 - يوسف عبدالله عبدالعزيز الزبن



3 - فهد أحمد المنديل



4 - سعود عبدالرحمن سعود المخيزيم



5 - سعود عبدالله عبدالله فايز الدبوس



6 - د. لطيفة خالد جاسم المير



ونصت المادة الثانية على أن يتولى مجلس الإدارة المؤقت جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه والنظام الأساسي للجمعية واستكمال كامل أعماله الواردة بالقرار 197 لسنة 2025.