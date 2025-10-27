حنان عبدالمعبود



اختتمـــــت البطولـــة التنشيطية للأكاديميات التابعة للهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم للهواة «فئة 17 سنة وما فوق»، وذلك في موسمها الثامن، بمشاركة عدد من الأكاديميات المعتمدة.



وجاءت البطولة هذا العام برعاية الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)، الراعـــي الذهبي للفعالية، في إطار دعمها للأنشطة الرياضية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض السرطانية.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان د.خالد الصالح أن الحملة مستمرة في دعمها لأكاديمية «هايدوكان» لتنفيذ الفعاليات الرياضية الهامة التي تعزز وعي الشباب بأهمية الاهتمام بصحتهم والوقاية من الأمراض. وقال د.الصالح «إن توجيه الشباب نحو ممارسة الرياضة بانتظام أصبح ضرورة صحية، إذ تظهر بيانات وزارة الصحة الكويتية والسجل الوطني للسرطان أن معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان بين الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاما شهدت ارتفاعا طفيفا في السنوات الأخيرة، لاسيما سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الخصية.



وأشار إلى أن الدراسات الصحية المحلية والعالمية، ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تقليل خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان بنسبة قد تصل إلى 30%، من خلال تحسين المناعة وتنظيم الهرمونات والحفاظ على وزن صحي.



واختتم الصالح بقوله: إن دعم المبادرات الرياضية يعكس التزام الحملة الوطنية بتعزيز أنماط الحياة السليمة في المجتمع الكويتي، وتشجيع الشباب على جعل الرياضة أسلوب حياة للوقاية من السرطان والأمراض المزمنة.