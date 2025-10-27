حقق البنك الأهلي الكويتي إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات، بعد اختياره ضمن القائمة السنوية لمؤسسة Legal 500 المرموقة لهذا العام، والتي تضم أفضل الإدارات القانونية في البنوك والشركات داخل الكويت، ويأتي هذا التكريم تقديرا لتميز البنك في تطبيق أفضل الممارسات القانونية، والتزامه بمعايير الشفافية.



وأقيم حفل Legal 500 للمرة الأولى في الكويت بمشاركة نخبة من القيادات القانونية في المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، حيث تم تكريم كل من مدير عام الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المستشار د.نواف الشريعان، ومساعد المدير العام للإدارة القانونية د.خالد يخلف، بين أفضل المستشارين القانونيين بالشركات في الكويت «The GC Powerlist Kuwait 2025».



وبهذه المناسبة، قال المستشار د.نواف الشريعان: «اختيار البنك الأهلي الكويتي ضمن قائمة The Legal 500 Powerlist Kuwait 2025 لأفضل الإدارات القانونية في الكويت يعكس التزامنا الراسخ بالتعليمات ويؤكد ثقة الجهات الدولية بكفاءة كوادرنا القانونية وقدرتهم على إدارة المخاطر القانونية بأسلوب استباقي ومتوازن».



وأضاف أن هذا التقدير الدولي يأتي امتدادا لتصنيف البنك خلال عامي 2023 و2024 ضمن أفضل الإدارات القانونية في الشرق الأوسط (The Legal 500 Powerlist Middle East 2023- 2024)، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية في البنك تتعامل باحترافية عالية مع الملفات للتأكد من الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات القانونية في القطاع المصرفي.



واختتم الشريعان قائلا: «وجودنا ضمن قائمة Legal 500 لأفضل المستشارين القانونيين في الشركات في دولة الكويت لهذا العام Powerlist Kuwait 2025 لا يمثل مجرد تكريم، بل هو تتويج لثقافة التميز التي يتبناها البنك الأهلي الكويتي في مختلف إداراته، ودليل على أن الإدارة القانونية أصبحت شريكا في حماية سمعة البنك وتعزيز نموه المستدام داخل الكويت وخارجها».