حوار ـ ناهد إمام



قال النائب د.طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد ضوابط وآليات تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات، مشيرا في لقاء مع «الأنباء» إلى أن التصويت للمغتربين بالمرحلة الأولى سيكون يومي 7و8 نوفمبر، وفي المرحلة الثانية يومي 21و22 نوفمبر. وقال ردا على اسئلة «الأنباء»:



كيف ترون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025؟



٭ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد ضوابط وآليات بشأن تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات، بحيث يكون لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء طالما اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.



ما خطوات التصويت للمصريين بالخارج؟



٭ هناك عدة خطوات واجبة هي: التسجيل المسبق على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. واختيار «تسجيل المصريين بالخارج». و إدخال البيانات المطلوبة (الاسم، الرقم القومي، الدولة المقيم بها، البريد الإلكتروني). وتحميل نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. وتحديد بعثة مصرية (سفارة/قنصلية) للتصويت من خلالها... ثم يحصل الناخب على رمز تسجيل سري يستخدم لاحقا في التصويت، ومكان التصويت في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الديبلوماسية أو أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.



هل هناك ضوابط للتصويت بالخارج؟



٭ بطبيعة الحال توجد عدة ضوابط منها: لا يجوز التصويت أكثر من مرة، ولا يقبل التصويت عبر البريد أو الوكالة كما انه يجب الالتزام بمواعيد التصويت الرسمية في الدولة المقيم بها. تلتزم اللجان بالخارج بالفرز وإرسال النتائج إلكترونيا للهيئة الوطنية



وما موعد تصويت المصريين بالخارج؟



٭ عملية الاقتراع تبدأ يوميا في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع وستجرى للمصريين في الخارج بالمرحلة الأولى الجولة الأولى يومي 7و8 نوفمبر، والتصويت بالخارج المرحلة الثانية الجولة الأولى يومي 21 و22 نوفمبر.



وبالنسبة إلى جولة الاعادة بالخارج؟



٭ تجرى الاعادة للمرحلة الأولى للجولة الثانية بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر.. وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية للجولة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر.