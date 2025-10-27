

يعقوب العوضي



تنطلق اليوم منافسات المربع الذهبي لبطولة اتحاد الكرة الطائرة على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي الكويت مع برقان في الـ 5 مساء، بعدما أنهى «الأبيض» الدور التمهيدي متصدرا برصيد 20 نقطة بفارق الأشواط عن كاظمة الوصيف، فيما احتل برقان المركز الرابع برصيد 15 نقطة.



وفي ثاني المواجهات، يلعب القادسية مع كاظمة في الـ 7 مساء، حيث احتل «الأصفر» المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق نقاط الأشواط عن كاظمة.



وسيلتقي الفائزان على اللقب الخميس المقبل في الـ 7 مساء، يسبقه لقاء الخاسرين لتحديد المركزين الثالث في الـ 5 مساء.