هادي العنزي

فرض الشباب التعادل الإيجابي 1-1 على مستضيفه كاظمة، بعدما سجل هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة دقائق، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع "البرتقالي" رصيده إلى 10 نقاط، فيما وصل "أبناء الأحمدي" إلى النقطة الخامسة.



جاء الشوط الأول بأفضلية "كظماوية" في أغلبه، تهيأت خلاله العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، لكن محاولات البنيني سامسون أكنيولا، والأردني أنس العوضات لم تعرف طريقها للشباك ، بفضل صلابة رباعي دفاع الشباب بقيادة البرازيلي ماركوس أرثور تارة، وتألق الحارس سعود الجناعي تارة أخرى، وثالثة يتجلى فيها الحظ بأبهى صورة، عندما تتصدى العارضة لتمنع ركلة الجزاء التي سددها أكنيولا من هز شباك "أبناء الأحمدي" (27).



بدا جليا حرص مدرب الشباب، المونتنيغري سلافو لجاب على الخروج بأقل الخسائر في الشوط الأول، معتمدا على الهجمات المرتدة على مرمى حارس كاظمة خليفة رحيل، الذي لم يجد صعوبة في المحافظة على نظافة شباكه، وجاءت أخطر فرص الشباب برأس البرازيلي آرثور، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى رحيل، على الجهة الأخرى عانى الحارس المتألق سعود الجناعي كثيرا للمحافظة على نظافة شباكه، تصدى ببراعة لرأسية المدافع صالح المحطب (18)، تبعها بإبعاد محاولة العوضات إلى ركلة ركنية (40).

واصل "البرتقالي" أفضليته في الشوط الثاني، لكنه كان بحاجة ماسة لتأكيدها بهدف، وكان له ما أراد بعدما تمكن المتألق ناصر فالح من تسجيل هدف التقدم لفريقه بعدما حول تمريرة أكنيولا إلى أقصى الزاوية اليمنى للحارس الجناعي (65).



حاول كاظمة تعزيز تقدمه بهدف ثان، لكن محاولاته لم تكن كافية بدرجة كبيرة لهز شباك الجناعي، فيما لم يظهر "أبناء الأحمدي" شراسة هجومية واضحة لمعادلة النتيجة أغلب فترات الشوط الثاني، باستثناء الدقائق الخمس الأخيرة منه، جاءت "الفرصة الذهبية" للمهاجم البرازيلي برونو لويس لكن حارس كاظمة خليفة رحيل تصدى لها ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية (85)، لكن تسديدة مواطنه آرثور وجدت طريقها لشباك رحيل معادلة النتيجة بعدما اصطدمت بأحد مدافعي كاظمة (87).



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ألغى الحكم الدولي أحمد العلي بداعي التسلل هدفا لكاظمة سجله البديل طلال القيسي (2+90)، واستبسل الحارس سعود الجناعي في اللحظات الأخيرة من المباراة، متصديا لمحاولة البديل ناصر الفرج (5+90)، لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي.



أدار المباراة الحكم الدولي أحمد العلي، وأجاد بقيادتها على مدار الشوطين، بحسن تحركاته، وأنذر عبدالرحمن الرفاعي وسعد العذاب من الشباب.