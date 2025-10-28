دعا حاكم إقليم دارفور في السودان إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر غربي البلاد حيث تتفشى المجاعة، وذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها.



وقال مني مناوي «نطالب بحماية المدنيين، والإفصاح عن مصير النازحين، وبتحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي تقوم بها ميلشيا (قوات الدعم السريع) بعيدا من الأنظار».



وتسود مخاوف متزايدة حيال الوضع الإنساني في مدينة الفاشر، حيث فر السكان وعلق مئات الآلاف من المدنيين وسط انقطاع تام للاتصالات.



وأظهرت صور ومشاهد نشرتها تنسيقية «لجان المقاومة ـ الفاشر» عبر حسابها على فيسبوك، مدنيين يفرون من المدينة وجثثا متناثرة على الأرض قرب سيارات محترقة.



وكانت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، آخر مدينة كبيرة بين أيدي الجيش السوداني، وذلك بعد حصار استمر 18 شهرا.



وفي حال تأكدت السيطرة، تكون قوات الدعم السريع قد أحكمت قبضتها على كامل إقليم دارفور، حيث أنشأت إدارة موازية تتحدى سلطة البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021 والمتمركز في بورتسودان بشرق البلاد.



وأوضحت تنسيقية «لجان المقاومة ـ الفاشر» أن المعارك تواصلت في محيط مطار المدينة وفي مناطق عدة غربها، مؤكدة أن «نحن الذين بقينا داخل المدينة. نحن من سيبقى هنا حتى آخر نفس يقاوم» وسط تقدم قوات الدعم السريع.



ولفتت إلى أن الفاشر «إن سقطت فلن يكون السقوط بيد الأعداء وحدهم لكن بخيانة قيادات دارفور التي ظلت صامتة ومتشبثة بالسلطة».



وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «تصعيد مروع للنزاع» في السودان، وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في ماليزيا «يشكل ذلك تصعيدا مروعا في النزاع»، مضيفا أن «مستوى المعاناة التي نشهدها في السودان لا يمكن تحمله».



وطالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، بتأمين ممرات آمنة للمدنيين، مؤكدا أن «مئات الآلاف من السكان محاصرون داخل المدينة في حالة من الرعب، يتعرضون للقصف والجوع، ولا يستطيعون الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الطبية أو الأمان».



كذلك، دعا المبعوث الأميركي إلى إفريقيا مسعد بولس، قوات الدعم السريع إلى فتح «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين.