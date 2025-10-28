يصطدم النصر بضيفه الاتحاد حامل اللقب وبطل الدوري في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض في مواجهة من العيار الثقيل.



وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعدما التقيا بداية في الكأس السوبر وفاز النصر 2-1، ثم في الدوري وفاز النصر أيضا 2-0.



وتأهل النصر لهذا الدور من المسابقة عقب فوزه على جدة 4-1، فيما تأهل الاتحاد بعد فوزه على الوحدة 1-0.



ويقدم النصر بداية موسم مميزة على مختلف الجبهات، حيث يتصدر كلا من الدوري ومجموعته في دوري أبطال آسيا 2 بالعلامة الكاملة، ويتطلع إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية رغم بعض الإصابات والإرهاق جراء ضغط المباريات.



ومن المرجح غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي ما زال يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الدوري أمام الفتح، وبالتالي قد يغيب عن كل من المباراة القارية ضد غوا الهندي والدوري ضد الحزم.



لكن النصر يمتلك أسماء مميزة في جميع الخطوط، بقيادة البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس والسنغالي ساديو مانيه والفرنسي كينغسلي كومان ومواطنه محمد سيماكان والإسباني إينيغو مارتينيس والبرازيلي إنجيلو غابريال ومواطنه بينتو ونواف بوشل وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري.



أما الاتحاد، فلم يكن في أفضل حالاته، حيث فقد 8 نقاط في الدوري كان آخرها بالخسارة أمام الهلال، ليتراجع للمركز العاشر. كما أن بدايته في دوري أبطال آسيا للنخبة لم تكن جيدة، حيث خسر مباراتين قبل أن يفوز في الثالثة، وسيرمي بكل ثقله في مباراة النصر لخطف بطاقة التأهل ورد اعتباره من مضيفه.



ويستعيد الاتحاد في المباراة خدمات الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش والجناح الهولندي ستيفن بيرخفين، لينضما إلى بقية نجوم الفريق بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنيه موسى ديابي ونغولو كانتي والجزائري حسام عوار والمالي محمدو دومبيا والبرازيلي فابينيو والبرتغالي دانيلو بيريرا والألباني ماتيو ميتاي واحمد الجليدان.