أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات رسمية في أنقرة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وأشاد الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بقرار لندن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفا اياه بأنه «خطوة شجاعة نحو حل الدولتين». وقال: تقع علينا مسؤولية حماية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع انتهاكه.



وأضاف: من المهم جدا إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة بالنظر إلى اقتراب الشتاء.



ولفت أردوغان إلى أن انقرة ستشتري 20 طائرة مقاتلة من طراز «يويو فايتر تايفون» من بريطانيا، معتبرا أن ذلك يعد علامة على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.



بدوره، أشاد ستارمر بدور تركيا في التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا حرص بريطانيا على الحفاظ على هذا الاتفاق وضمان صموده.



وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن اردوغان وستارمر أجريا مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية، وشهدا مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك توقيع صفقة تقوم لندن بموجبها بتزويد تركيا بمقاتلات «تايفون» بقيمة 10.7 مليارات دولار.



وكان أردوغان قد استقبل ستارمر عند وصوله إلى مدخل المجمع الرئاسي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية لمنصة الشرف. وأطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف البريطاني.



وزار ستارمر والوفد المرافق له ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أنقرة.



ووضع رئيس الوزراء البريطاني إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت، ثم كتب في دفتر الزوار «إنه لشرف كبير أن أعبر عن احترامي لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة. تتمتع المملكة المتحدة وتركيا بعلاقات عميقة ودائمة كحليفين قويين وصديقين موثوقين. وستزداد هذه الروابط قوة كلما واصلنا تعزيز تعاوننا في السنوات القادمة».



كما أجرى ستارمر جولة في متحف أتاتورك وحرب الاستقلال، حيث رافقه خلالها وزيرا الدفاع التركي يشار غولر والبريطاني جون هيلي.



كذلك زار رئيس الوزراء البريطاني مقر شركة «توساش» التركية للصناعات الدفاعية بالعاصمة أنقرة.



وذكرت وزارة الدفاع التركية في تدوينة لها على منصة «إن سوسيال» التركية، أن ستارمر تلقى من مسؤولي «توساش» معلومات حول المقاتلة المحلية «قآن» التي تصنعها الشركة.