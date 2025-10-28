يستضيف مقر الاتحاد الأسيوي للرماية في الكويت الجمعة المقبل اجتماع الجمعية العمومية واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي للرماية، حيث يترأس الاجتماعات الشيخ سلمان الحمود رئيس الاتحاد الأسيوي للرماية بحضور السيناتور لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ورؤساء وممثلي الاتحادات الآسيوية للرماية.



وبهذه المناسبة أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي بالدعم الكبير للرماية الكويتية الذي يقدمه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، والحرص الكبير على تشجيع وتفعيل دور أبنائهم الرياضيين في المشاركات الدولية.



وقال العتيبي إن الكويت ستنظم البطولة الآسيوية للرماية بمشاركة كبيرة من عدد كبير من الدول الآسيوية اعتبارا من السبت المقبل حتى 8 نوفمبر.