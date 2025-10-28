بعث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالتهنئة إلى لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ياسمين وليد، بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات الوثب العالي ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تقام حاليا في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة واسعة لنخبة من الرياضيين في القارة حتى 31 الجاري.



‏من جانبه، أشاد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله بالإنجاز الكبير الذي يعكس قدرة الشباب الكويتي على التميز والتفوق في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا الفوز يمثل فخرا للرياضة الكويتية ونتاجا للدعم الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة.



كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر عن اعتزازه بتحقيق البطلة ياسمين وليد الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في مسيرة الرياضة النسائية الكويتية.



وأكد أن الفوز بالذهبية يعد إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه على مستوى الشابات في الدورات الآسيوية، ويجسد ما تمتلكه الرياضة الكويتية من طاقات شبابية واعدة قادرة على المنافسة ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل.



كما وجه الناصر التهاني للبطلة وأسرتها والجهازين الفني والإداري، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الكويتية من القيادة الحكيمة، مؤكدا حرص اللجنة الأولمبية على مواصلة رعاية الأبطال والأبطال الواعدين بما يعزز مسيرة الإنجازات الوطنية.



كما هنأ مدير البعثة الكويتية أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية علي المري البطلة الكويتية ياسمين وليد.



وقال علي المري إن ما قدمه اللاعبون من مستوى فني وأداء احترافي مشرف في جميع المسابقات يعكس ما تزخر به الكويت من أبطال حقيقيين قادرين على المنافسة وصناعة الفارق في البطولات الخارجية، وأشاد بتأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على نظيره الإيراني.



بدورها عبرت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي حققته البطلة ياسمين وليد، مؤكدة فخرها واعتزازها بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة ياسمين، بعد فوزها بأول ميدالية كويتية بفئة الشابات في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية للشباب، والتي تعد كذلك ثاني ميدالية ذهبية نسائية في تاريخ الرياضة الكويتية بعد ذهبية البطلة نادية المطوع في دورة الألعاب الآسيوية العام 1982 التي أقيمت في الهند.



مواجهة مصيرية لليد



ويدخل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب في مواجهة حاسمة مع نظيره البحريني صاحب الأرض والجمهور في الدور نصف النهائي في السابعة مساء اليوم، ويسعى الأزرق لتقديم افضل المستويات وبلوغ النهائي والمنافسة على الميدالية الذهبية.



وغادر منتخبنا الوطني للجوجيتسو البلاد متجها إلى البحرين للمشاركة في الدورة، حيث ستنطلق منافساته غدا الأربعاء في التاسعة صباحا. ويضم منتخبنا اللاعبين: خالد الرويح، ضاري الفوزان، عبدالله الجبر، فيصل العجمي، عبدالرحمن الشريف، عبدالله الكندري، حمد الشويب، عبدالعزيز سعود مشاري المطيري، عبدالعزيز البريكي.