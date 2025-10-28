مفرح الشمري



اختار مهرجان الكويت الدولي للمونودراما الفنان القدير إبراهيم الصلال شخصية الدورة الثامنة من المهرجان، وذلك تكريما لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، وتقديرا لإسهاماته البارزة في إثراء الساحة المسرحية الكويتية والعربية، ودعمه المستمر لجيل الشباب من الفنانين، حيث يعد الصلال أحد مؤسسي فرقة المسرح الشعبي، وأحد الرموز التي أسهمت في ترسيخ الحركة المسرحية في الكويت منذ بداياتها.



الدورة الثامنة مقرر انطلاقها على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني 9 نوفمبر وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه، وستشهد مشاركة عروض محلية وعالمية تمثل مدارس مسرحية متنوعة، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية المصاحبة التي تهدف إلى دعم الإبداع المسرحي وتبادل الخبرات بين الفنانين من مختلف الدول.



وفي هذا السياق أكد رئيس ومؤسس المهرجان جمال اللهو في تصريح صحافي أن الدورة الثامنة تأتي امتدادا لمسيرة نجاحات المهرجان الذي أصبح منصة مهمة للمبدعين في مجال المونودراما، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز مكانة الكويت بصفته مركزا ثقافيا ومسرحيا رائدا في المنطقة، ومعربا عن شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري على رعايته المهرجان ودعمه المستمر للأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.



كما وجه اللهو شكره إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا بالأمين العام د.محمد الجسار، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف محمد بن رضا، مثمنا جهودهم الكبيرة في دعم المهرجان وتوفير كل سبل النجاح له.



وأوضح اللهو أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في المهرجان قبل 4 أشهر، حيث تقدم 57 عرضا مسرحيا مونودراميا من مختلف دول العالم، شملت دولا خليجية وعربية وأوروبية، مما يعكس المكانة المرموقة التي بات يحظى بها المهرجان على الساحة المسرحية الدولية.



وثمن اللهو الجهد المبذول من أعضاء لجنة المهرجان الفنية في قراءة النصوص ومتابعة العروض واختيار الأفضل منها، مشيرا إلى تعاون لجنة الالتزام بالعروض وأعضائها برئاسة الفنان حسين المفيدي، الذي قدم جهودا ملموسة أسهمت في إنجاح عملية الاختيار والتحضير للمهرجان.



وأشار اللهو الى أن الدورة الثامنة ستتضمن جوائز لأفضل نص مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل سينوغرافيا، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تقديرا للتميز والإبداع المسرحي، مشيرا إلى أن الإعلان عن العروض المشاركة سيتم قريبا، وأن المهرجان سيصدر مجموعة من المطبوعات التوثيقية والإعلامية الخاصة بالدورة الحالية.