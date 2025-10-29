هادي العنزي



تلقى كاظمة أولى خسائره في الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبر ليغ) على يد نظيره الاتحاد السعودي بنتيجة 81-92 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعدالعبدالله بضاحية صباح السالم، لينفرد الفريق السعودي بصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما حل «البرتقالي» بالمركز الثاني بـ 3 نقاط.



لعب كاظمة مباراته الثانية في «السوبر ليغ» وهو في برج نحسه، فلم يتسن مشاركة الصربي ستراهينيا ميكوفيتش، ليحل بدلا منه الأردني عبدالله إبراهيم، وتعرض لاعبه الأميركي جاجوان جونسون للإصابة في النصف الأول من الربع الثاني، ليغادر مجبرا بـ 7 نقاط فقط، فضلا عن غياب يوسف بورحمة منذ بداية الموسم.



وتحمل «الثلاثي» أحمد البلوشي (20 نقطة)، وعبدالرحمن السهو (20 نقطة)، والأميركي فيل غرين (28 نقطة) العبء الأكبر من المباراة، فكانوا مطالبين بالحد من خطورة محمد المرواني (22 نقطة)، والسنغالي إبراهيما فاييه (18 نقطة)، والأميركي غاريل إيدي (18 نقطة)، ومثنى المرواني (10 نقاط)، وإريك نيل (8 نقاط)، وناصر العبسي (7 نقاط).



ولم تكن المشكلة الحقيقية لكاظمة في غياب محترفيه الصربي والأميركي، بل كانت في عدم توافر لاعبين في دكة البدلاء قادرين على مجاراة الرتم العالي لبطولة تشهد تواجد ثلاثة محترفين في الملعب، مما يتطلب معه جاهزية فنية وبدنية عالية تواكب النسق العام للمباريات. اجتهد كاظمة في الربع الأول وإن خرج متأخرا 20-27، وتمكن من تسجيل 23 نقطة في الربع الثاني ليحافظ على فارق النقاط السبع في النصف الأول من المواجهة (43-50).



وقدم «البرتقالي» أداء قتاليا في الربع الثالث، متفوقا على ضيفه «الإتي» بالتسجيل (21-17)، وكان للمجهود الكبير الذي بذله «الثلاثي المتألق» البلوشي والسهو وغرين، أثره في الربع الثالث تراجع الأداء دفاعا وهجوما، ما مكن لاعبي الاتحاد من تسجيل 25 نقطة، بينما اكتفى كاظمة بتسجيل 17 نقطة فقط، ليخرج الأخير خاسرا.