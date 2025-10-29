عبدالعزيز الفضلي



واصلت وزارة التربية بالتعاون مع فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين فعاليات اليوم الثاني للمعرض المقام في ديوان عام الوزارة، والذي يهدف إلى إبراز الحرف اليدوية والمشغولات التراثية، ودعم الحرفيين الكويتيين، وتعريف الطلبة والهيئات التعليمية بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي الكويتي ونقله للأجيال القادمة.



حيث تتنوع الأجنحة المشاركة التي تعرض منتجات تراثية وإبداعية تعكس ثراء التراث الكويتي وأصالته.



وفي هذا السياق، أوضحت المعلمة تسنيم العنزي من مدرسة موضي العبيدي المتوسطة بنات أن المشاركة في هذا المعرض تهدف إلى ربط التعليم بالهوية الوطنية، ومساعدة الطلبة على التعرف على الماضي والموروث الشعبي، بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في هذا المجال من خلال عرض الأدوات القديمة والكتب التراثية والمشاركة في المسابقات التي تنمي قدراتهم الإبداعية وتعزز روح المشاركة لديهم.



كما أعربت الطالبة فاطمة عادل من مدرسة خديجة بنت الزبير عن إعجابها بالحرف اليدوية والأفكار المبتكرة المعروضة في أجنحة المعرض، وخاصة ما يتعلق بإعادة تدوير الخشب واستخدامه بطرق فنية جديدة.



من جانبها، نصحت الطالبة نور سالم وزميلتها زينة وليد من مدرسة موضي العبيدي للبنات الطلبة والطالبات بزيارة المعرض لما له من دور في تنمية المهارات الفكرية والإبداعية والتعرف على تراث الوطن.



فيما أشارت الطالبة بدرية مشعل من مدرسة روان بنت كعب إلى أن المعرض يمثل فرصة مميزة للتعلم واكتساب المعرفة حول الحرف القديمة التي تعد جزءا من الهوية الكويتية الأصيلة.



والجدير بالذكر أن فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين يشارك بالمعرض إلى يوم الاربعاء 29 اكتوبر في بهو وزارة التربية بجنوب السرة.