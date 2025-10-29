

مبارك الخالدي



أنعش العربي آماله في بطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم بعد تغلبه أمس على فريق ريجار تاداز الطاجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد تولين عمرزاكوف في العاصمة بيشتيك بقيرغيزستان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 4 نقاط وبقي ريجار على رصيده السابق بنقطة واحدة.



تقدم الفريق الطاجيكي بهدف شيرموني مابا شويف (33)، وأدرك التعادل للأخضر عبدالعزيز نصاري (40) وسجل هدف الفوز يوسف ماجد (68).



وتقاسم الفريقان الاستحواذ على مجريات الشوط الأول وكانت البداية عرباوية مع تمريرة لايوالا إلا ان زيد قنبر لم يحسن السيطرة على الكرة (4) ومن تحضير مميز لعلي عزيز سدد كريستوفر الكرة بقوة إلا ان الحارس مانويل بابي أبعد الكرة إلى ركنية (14) ليستعيد بعدها الفريق الطاجيكي السيطرة مع تراجع أداء العربي وسدد سمندر قديروف كرة مفاجئة تصدى لها عبدالغفور (18).



وترجم نصاري تألقه بإحرازه هدف التعادل بعد ان توغل وسدد كرة ارتطمت بأسفل القائم الأيسر وسكنت الشباك (40).



وفي الشوط الثاني واصل العربي رغبته في الفوز وضغط على منافسه وأهدر قنبر فرصة سانحة للتقدم بعد ان علت الكرة العارضة (52) وأرسل ايوالا كرة عرضية ارتدت من الدفاع لتجد يوسف ماجد في المكان المناسب اذ سددها بيسراه قوية في الشباك محرزا هدف التقدم لفريقه (68).



وعقب المباراة هنأ مدرب «الأخضر» ماركو ألفيس اللاعبين على الفوز والروح العالية التي لعبوا بها المباراة، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة وغلب عليها طابع العصبية لكن اللاعبين تحكموا في عقليتهم وخروجوا بفوز مهم.



من جانبه، قال اللاعب عبدالعزيز نصاري الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة: «أحمد الله على تحقيق الفوز. وأشكر اللاعبين على الروح العالية»، وأكد ان «الفوز بجائزة رجل المباراة لم يأت بمجهودي فقط بل بتكاتف جميع اللاعبين للخروج بهذا الانتصار».