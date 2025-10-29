

يحيى حميدان



تقام عند السابعة مساء اليوم المباراة النهائية لكأس كرة الصالات «التنشيطية» في نسختها الثالثة والتي تجمع بين حامل اللقب الكويت ومنافسه اليرموك وذلك في صالة نادي الشباب بمنطقة الأحمدي. ووصل «الأبيض» إلى المباراة النهائية بعد فوزه على العربي 5-1، فيما تغلب «اليرامكة» على كاظمة 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل 6-6 في الوقت الأصلي. وتضم صفوف الفريقين نخبة من اللاعبين المميزين، سواء المحليون أو الأجانب، حيث يمتلك الكويت عبداللطيف العباسي وعبدالعزيز الهاجري ونجيب العلي وعبدالرحمن الطويل والإيطالي غيليريمي سترينغاري والبرازيلي بيلينيا، فيما تضم صفوف اليرموك سليمان العمران وحمد حيات والإسباني بورخا دياز وحارس المرمى محمد ماجكي.



والتقى الفريقان في الدور التمهيدي للبطولة ضمن المجموعة الأولى وانتهت مواجهتهما بالتعادل 3-3 بعد ضمانهما مسبقا التأهل عند نهاية الجولة الثانية. تجدر الإشارة إلى أن العربي حقق لقب النسخة الأولى من البطولة التنشيطية، وتمكن الكويت من الحصول على اللقب في نسخته الثانية الموسم الماضي.