شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق جنوبي غزة، واطلقت «مسيرات» تابعة له النار باتجاه شرقي القطاع، بعدما أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتنفيذ غارات «قوية وفورية» عقب مشاورات أمنية عقدها مع قادة وزارة الدفاع، حيث اتهم حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل ابيب أبلغت الولايات المتحدة بعزمها شن هجوم على القطاع عقب حادث رفح الذي وقع مؤخرا.

وأوضحت الهيئة أن الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع نطاق المنطقة التي تسيطر عليها داخل غزة، في إطار ما وصفته بـ «إعادة الانتشار العسكري».



وأضافت أن نتنياهو يجري تنسيقا مع الإدارة الأميركية بشأن قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة، وذلك «عقابا» لحركة «حماس» بسبب انتهاكها وقف اطلاق النار.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان منفصل بأن «حماس» تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي عقد نقاشا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة هذه الانتهاكات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحركة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها سلمت مساء أمس الاول أجزاء إضافية من رفات رهينة متوفى كانت القوات الإسرائيلية قد استعادتها سابقا.

وتابع: «بعد استكمال إجراءات التعرف على الجثة التي سلمتها «حماس» مساء أمس الأول تبين أن الرفات تعود إلى الجندي الأسير أوفير تسرفاتي الذي أعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين، وقد تم إبلاغ عائلته بذلك».

وطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الاسرائيلي بـ«التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس».

لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أوضح أن أي رد من جانب تل ابيب يستلزم على الأرجح الحصول أولا على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن حكومة نتنياهو قررت وقف السماح بدخول عناصر «حماس» داخل الخط الأصفر في غزة لمواصلة البحث عن رفات الأسرى المتبقين.

وفي السياق، قال خبراء أمنيون إسرائيليون لصحيفة «جيروزالم بوست»، إن الحكومة تعمل على 5 خيارات بديلة إن لم تسلم «حماس» الجثث المتبقية، مبينة أن ذلك يشمل: توسيع نطاق السيطرة الميدانية والتصعيد العسكري، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وإجراء عمليات اسرائيلية لانتشال الرفات، والضغط الديبلوماسي على الحركة.



في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ «حماس» تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين التي عثرت عليها خلال عمليات بحث في نفق جنوب غزة، واتهمت إسرائيل بارتكاب «خروقات» لاتفاق وقف النار.



وحذرت «القسام» في بيان أمس من أن «أي تصعيد إسرائيلي، سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة إسرائيل لجثث قتلاها»، بحسب البيان.

ونقت حركة (حماس) في وقت سابق، الرواية الإسرائيلية بشأن تسليم الحركة (جثة كاذبة) لأسير كانت تل أبيب قد استعادته قبل ذلك، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برد حاسم على ذلك.



وقال مصدر قيادي في «حماس» لقناة «الجزيرة» الفضائية أمس، إن الاحتلال يعرقل البحث الجاري عن بقية جثث الأسرى الاسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدا أن «روايته كاذبة بشأن تباطؤ المقاومة في تسليم الجثث».



وأضاف المصدر القيادي ذاته بأن «الاحتلال يختلق أكاذيب بشأن الجثث لتنفيذ نيات عدوانية»، داعيا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم.



وأكدت حركة «حماس» أنها تبذل جهدها من أجل الوصول إلى مواقع الجثامين، موضحة أن العملية معقدة لا سيما وسط الركام الهائل في قطاع غزة بعد سنتين من الحرب، ومقتل العناصر التي كانت مسؤولة عن هؤلاء الأسرى.



إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت ثلاثة فلسطينيين خلال عملية شنتها في بلدة كفر قود غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها «باستشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قود غرب جنين».