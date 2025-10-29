بيروت - بولين فاضل



ردت الفنانة سيرين عبدالنور على منتقدي وناشري الإشاعات عن حياتها الشخصية وعن ابنها كريستيانو الذي يشتهر على «السوشيال ميديا» بطرافته وأسلوبه البريء في التعامل مع الأمور، وقالت: «هناك من يختبئون خلف أسماء وصور مزيفة حتى يسمموا حياة الآخرين، وعدالة السما هي اللي بترد علينا كمية الظلم»، واصفة هؤلاء بأنهم «حفنة من المجرمين الذين يتعاملون مع منصات التواصل باعتبارها سجونا يطيب لهم الإقامة بداخلها»، وفق تعبيرها، مؤكدة في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، أن «السوشيال ميديا تحولت على يد هؤلاء إلى سجون افتراضية وأداة للأذى والشر والتربص بحياة الناس».



وتحدثت سيرين عن ابنها كريستيانو وقالت: «روح قلبي وأجمل منافس لي على السوشيال ميديا وأنا مغرمة فيه وبتاليا وبفتخر بهما، وعلى قد ما أنا متحمسة للعودة إلى الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل، لكني اعتل هم أولادي وعائلتي»، لافتة إلى أن كريستيانو يطرح كل يوم فكرة جديدة عليها من أجل البقاء معها في موقع التصوير في أبوظبي، ووصل به الأمر إلى الطلب من معلمته في المدرسة ورقة تؤكد من خلالها أنه لا مانع من سفره رغم الدروس.



وكانت الجهة المنتجة للمسلسل الجديد الذي بات يحمل اسم «كذبة سودا» قد جمعت أبطاله في حفل إطلاقه في دبي، ومن بينهم: سيرين عبدالنور، محمد الأحمد، نادين الراسي، داليدا خليل، وكانت الأجواء مميزة وودية، والعمل يمزج بين الرومانسية والأكشن، من خلال قصة مستوحاة من الواقع اللبناني خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، لتشكل عنوانا جديدا مشوقا في الدراما العربية، وسيصور بين أبوظبي ودبي.