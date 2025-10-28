يحيى حميدان



تعادل الكويت مع السيب العماني 1-1 مساء اليوم (الثلاثاء) على ستاد جابر المبارك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم.



ويتشارك "الأبيض" والسيب في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.



وفي ذات المجموعة وعلى نفس الملعب، تغلب الأنصار اللبناني على باشوندارا كينغز البنغالي 3-0، ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وبقي الخاسر بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير وودع المنافسات رسمياً.



وتختتم منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي الكويت مع باشوندارا، والسيب مع الأنصار، لحسم المتأهل من المجموعة.



وتنص لوائح البطولة على تأهل أبطال المجموعات الثلاثة لمنطقة غرب القارة إلى الدور ربع النهائي، بالاضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني.



وفي حال تساوي فريقين بالنقاط، سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة أولا، ثم فارق الأهداف.



وبدأ الفريق الكويتاوي، بقيادة مدربه المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، المباراة بتشكيلة تكونت من الحارس خالد الرشيدي، الذي شارك في اللحظات الأخيرة بعد إصابة زميله سعود الحوشان خلال عمليات الاحماء، وتواجد في الدفاع كل من مالك زولا ومهدي برحمة وسامي الصانع وعلي حسين، وفي الوسط كل من رضا هاني و محمد مرهون وأحمد الظفيري ومحمد دحام وعمرو عبدالفتاح ، بالاضافة الى طه ياسين الخنيسي في المقدمة.



ودخل "العميد " المباراة بحذر دفاعي واضح وهو ما ترك الأفضلية للسيب في تناقل الكرة خلال الدقائق العشرة الأولى، قبل أن يأخذ الكويت زمام المبادرة ويهدد مرمى الفريق العماني في عدة مناسبات منها تسديدة من "عموري" ومرت كرته بجانب القائم الأيمن للحارس أحمد الرواحي (17)، ومحاولة ثانية من الصانع بتسديدة بعيدة ولم تعرف كرته طريق المرمى (21).



وتمكن السيب من تسجيل هدف السبق اثر متابعة من مهاجمه عبدالعزيز المقبالي لكرة عائدة من حارس "الأبيض" خالد الرشيدي، ليضعها المقبالي في الشباك (34).



واستطاع الكويت أن يعادل النتيجة عبر تسديدة جميلة من "عموري" (43)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني، ضغط "الأبيض" لتسجيل الهدف الثاني من خلال دحام ومرهون و"عموري"، بيد أن محاولاتهم افتقدت للدقة واتسمت بالتسرع.



وأضاع المقبالي فرصة خطرة للتسجيل لصالح السيب بعد عرضية من زميله علي البوسعيدي، الا ان المقبالي حول الكرة فوق المرمى الكويتاوي بالقرب من منطقة الستة ياردات (61).



وتصدى حارس الكويت خالد الرشيدي لكرة خطرة من مهاجم السيب البديل العاجي مامادو سورو بتألق لافت (83).



وتحصل "الأبيض" على فرصة للتسجيل من على مشارف منطقة الجزاء وسدد البديل يوسف ناصر الكرة بعيدا عن المرمى (90+3).

قاد اللقاء الحكم الطاجيكي أبدولو دافلاتوف، وجاءت قراراته سليمة، وأنذر كل من طه ياسين الخنيسي (الكويت)، وحسن العجمي وعلي البوسعيدي (السيب).