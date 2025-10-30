كشفت الفنانة بشرى عن موقفها من التدخل الزائد للجمهور في حياة الفنان من دون إذن على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: «الشهرة نعمة ونقمة في نفس الوقت، تدخل الناس في الحياة الخاصة وتصويرهم للفنان من غير إذن والحديث عن حياتك ده من سلبيات الشهرة».



وتابعت بشرى، في تصريحات على هامش تواجدها في إحدى الفعاليات الفنية: «الجمهور ظالم ومظلوم في نفس الوقت، ولما بشوف الجمهور وجها لوجه بتلاقي معاملة كويسة ولو عنده نقد بيقوله بشكل مناسب، لكن الجمهور السلبي اللي على السوشيال ميديا جبان»، كاشفة عن مواصفات المخرج في الأعمال الفنية، فقالت: «المخرج لازم يكون فيه صفتين من الأب، الشدة واللين، وفي مخرجين كتير اشتغلت معاهم ما أحبش أكرر العمل معاهم تاني، وممنوع استخدام أي أسلوب موش راقي مع الممثل».



يذكر أن آخر أعمال بشرى، مشاركتها في مسلسل «سيد الناس»، الذي عرض في رمضاني الماضي، وهو بطولة: عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد زاهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ودارت أحداثه حول «الجارحي» الذي تنقلب حياته تماما بعد وفاة والده، إذ يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماض مظلم، محاطا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.