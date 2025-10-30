

محمد راتب



برعاية محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر السالم، افتتحت شركة المشروعات السياحية مشروع شاطئ المسيلة (بلاج 2) بعد تطويره، وذلك كوجهة شاطئية ضمن المشاريع التي طورتها الشركة للترفيه العائلي وبشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقامت المشروعات السياحية بتطوير المشروع في إطار دورها الرائد في نمو وتطوير قطاع السياحة في الكويت، حيث شهد الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية أنور الحليلة، ومدير ادارة التسويق في الشركة عبدالله الرفيع، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية سالم الوطيان، وممثلين من الهيئة العامة للاستثمار.



وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية م.أنور الحليلة ان افتتاح شاطئ المسيلة بحلته الجديدة يأتي ضمن جهود شركة المشروعات السياحية في تطوير مرافقها بما يتماشى مع أهداف رؤية «كويت 2035» الرامية إلى تعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية وترفيهية متميزة في المنطقة.



ولفت الحليلة إلى أن شركة المشروعات السياحية عملت على تجديد المشروع بالكامل في عام 2023، وطرحه في عام 2024 لإدارته وتشغيله من قبل القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، حيث تسعى الشركة إلى تقديم وجهة شاطئية عصرية وآمنة تجمع بين الابتكار والهوية الكويتية الأصيلة.



وفي أجواء احتفالية مميزة، نظمت الشركة جولة بقيادة المحافظ والمسؤولين والحضور، حيث تجولوا بين المرافق المختلفة وسط أجواء احتفالية تجسد روح شاطئ المسيلة بوصفه وجهة مرحبة وشاملة تنبض بالحياة.



بدوره، قال مدير ادارة التسويق في شركة المشروعات السياحية عبدالله الرفيع إن الشركة تحرص على إرجاع الكويت إلى الخارطة السياحية، ان شاطئ المسيلة يشمل مناطق مغلقة ومفتوحة، ويحتوي على مجموعة من المطاعم والمقاهي والألعاب الخاصة بالأطفال وغيرها، لافتا إلى أن شاطئ المسيلة سيكون للعوائل.



وكشف الرفيع عن أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح «وينتر لاند» وتحديدا في 6 نوفمبر، بعد أن افتتحت الشركة لونا بارك قبل أسبوع، وشاطئ المسيلة، مضيفا «القادم سنصرح به في الوقت المناسب، وذلك انطلاقا من الدور الريادي للشركة في تشجيع السياحة وإرجاع الكويت إلى الخارطة السياحية».



ويتمتع مشروع شاطئ المسيلة ـ الذي يمتد على مساحة تفوق 70.000 متر مربع ـ بمعايير تشغيلية وخدمية حديثة، ويتضمن وصولا مباشرا إلى واجهة شاطئية رملية فسيحة تمتد إلى 250 مترا، وتخدم هذه الواجهة مساحة واسعة تضم أماكن مظللة ومكشوفة للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بأجواء البحر، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية.



كما يضم المشروع أربعة حمامات سباحة، ومنطقة تسلية للأطفال، ولعبة «سكاي تريل»، وملاعب رياضية، وأنشطة شاطئية، إلى جانب مساحات خضراء و350 موقفا مظللا، وقد تم تصميم المشروع ليكون ناديا اجتماعيا يجمع بين العديد من وسائل الترفيه والتسلية التي يمكن للزوار الوصول إليها على مدار العام.



ويضم شاطئ المسيلة الجديد مجموعة مختارة بعناية من المطاعم المحلية والعالمية والمرافق الترفيهية المميزة، كما يقدم شاطئ المسيلة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.