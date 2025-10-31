









ما حكم تجميد البويضات؟



٭ هذه من المسائل الشائكة، ووجه المخاطرة فيها عدم ضمان انتفاء التلاعب بالبويضة إما بتغييرها واختلاطها بغيرها، أو حقنها في امرأة أخرى.



تقليد الماركات



ما حكم شراء الماركات المقلدة من عطور وحقائب وغيره؟



٭ البضاعة المقلدة لا تُشترى، وذلك حفاظا للملكية الفكرية.



وإذا كان قانون البلد يمنع ذلك فيتعين الالتزام به لما فيه من ضبط اقتصاد الناس ومصالحهم.



الحساب الدعوي



لماذا الحساب الدعوي لا يعتبر صدقة جارية في وسائل التواصل؟



٭ الصدقة الجارية هي الثابتة الدائمة.



كأن يكون عقارا أو مزرعة أو دكانا أو كتابا.



وهو وفق تعريف الفقهاء:



ما حُبس أصله وسبّلت منفعته.



أما الحساب في وسائل التواصل فليس بدائم بل مؤقت ببقاء النت أو البرنامج.



الطب والتداوي



ما حكم وضع قطع ذهب في ماء وشربه إما مع رقية أو دونها لعلاج الحزن والصدمات؟



٭ إذا أثبت العلم أن له تأثيرا بالعلاج فلا بأس. ولكن العلم لم ينص على أن في ذلك نفعا، فلا يجوز حينئذ.



وذلك سيفتح باب التمائم والتولة بحجة الاسترقاء بها، وهي لا علاقة لها بالرقية والعلاج.



زواج مسيار



أنا نصرانية ويريد رجل مسلم أن يتزوجني «زواج مسيار» هل يجوز لنا ذلك؟



٭ يجوز، لأنه زواج متكامل بجميع شروطه وأركانه من جهة الولي والشهود والمهر إلا أن المرأة تتنازل عن قسمة المبيت وفقاً لما يتفقان عليه.



العدسات الملونة



ما حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة؟



٭ جائز وتُحرم في الأحوال التالية:



- لا يجوز لبسها إلا للنساء والمحارم لكونها من الزينة.



- ولا يجوز لبسها للخاطب عند الرؤية الشرعية.



- وأن لا يكون في العدسات تشبه بعيون الحيوانات كبعض العدسات التي توحي كأنها عين النمر وعين القط وغيرها.



الخصومات



ما حكم استخدام الخصومات التي تقدمها المحلات للعميل أثناء يوم ميلاده؟



٭ لا بأس بذلك، حيث إن هذا الأمر ليس فيه احتفال بعيد الميلاد.



وإنما فيه ان المحل عمل للعميل تخفيضا بسبب يوم مولده لأجل أن يرغبه في الشراء منه.