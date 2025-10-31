يقام مساء اليوم الجمعة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الآسيوية للرماية، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 31 الجاري حتى 8 نوفمبر المقبل، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، رئيس شرف النادي الكويتي الرياضي للرماية الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة، الإيطالي لوتيانو روسي، وممثلو الدول الـ 17 المشاركة في البطولة.



من جهة أخرى، يعقد صباح اليوم أيضا بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي سيترأسه الشيخ سلمان الحمود بحضور ممثلي الاتحادات الآسيوية للعبة، والذي يشهد اعتماد روزنامة البطولات القارية للفترة المقبلة والتي ستقام في العديد من الدول الآسيوية من بينها الكويت، كما من المقرر أن تنطلق المنافسات في الـ 9 من صباح اليوم الجمعة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وذلك بمسابقة رماية «سكيت - تراب» رجال وسيدات على أن تختتم الساعة 3:00 عصرا.



وبهذه المناسبة، ثمن الشيخ سلمان الحمود، الدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد، الأمر الذي وضع الرماية الكويتية في مكانة لائقة في جميع المحافل، وذلك فيما يخص تنظيم البطولات، وكذلك المنافسة عليها أولمبيا، وعالميا، وقاريا، وعربيا، وخليجيا.



وشدد على أن الكويت ستنجح كعادتها في تنظيم كبرى البطولات بصفة عامة، وبطولات الرماية بصفة خاصة، وذلك على غرار البطولات السابقة، التي لاقت التقدير من قبل المشاركين، مؤكدا أن بطولة الكويت الآسيوية للرماية، تم الانتهاء من التجهيز لها منذ فترة ليست بالقصيرة، لذلك ستحظى بنجاح منقطع النظير. يذكر أن الدول المشاركة في البطولة الآسيوية للرماية، هي: الكويت، قطر، باكستان، لبنان، إندونيسيا، الإمارات، السعودية، البحرين، اليابان، كازاخستان، سريلانكا، نيبال، الصين، الأردن، بالإضافة إلى إيطاليا، والمغرب.