

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة واستنادا إلى تقرير حكم ومراقب مباراة القادسية والسالمية التي اقيمت في الجولة الماضية، إيقاف لاعب القادسية محمد صوله 8 مباريات مع غرامة مالية قدرها 1000 دينار بالإضافة إلى عقوبة الطرد، أي ما يعني إيقافه 10 مباريات. كما قررت اللجنة حرمان المرافق الأمني لنادي القادسية إبراهيم أشكناني من مرافقة الفريق لمدة 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 1000 دينار، وايضا حرمان إداري نادي القادسية فيصل نيروز من مرافقة الفريق لمدة 8 مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار، وكذلك حرمان إداري نادي القادسية فهد الكندري من مرافقة الفريق لمدة 8 مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار.