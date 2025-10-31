

عبدالكريم العبدالله



تستعد وزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بصورته المحدثة، وذلك بالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية، في إطار التوجه الحكومي الشامل لاعتماد الهياكل التنظيمية الحديثة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وقالت مصادر لـ«الأنباء»، إن الهيكل الجديد يتضمن إعادة تنظيم المستويات القيادية في الوزارة،حيث يشمل وكيلا للوزارة إلى جانب وكيلين مساعدين وعدد من المديرين العامين، ضمن إطار إداري متكامل يعزز الكفاءة التشغيلية ويوضح خطوط المسؤولية في جميع القطاعات.



وأكدت المصادر أن إعداد واعتماد الهيكل يأتي في سياق جهود وزارة الصحة الرامية إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتحديث الهياكل الوظيفية بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المهام والمسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الفنية والإدارية لتحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

وأوضحت أن الهيكل الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار، ودعم مفاهيم الحوكمة والشفافية، من خلال تحديد دقيق لمسؤوليات كل قطاع وإدارة، وفتح المجال أمام تطبيق أنظمة تقييم الأداء الحديثة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو الإدارة بالنتائج.

وأضافت المصادر أن الخطوة تأتي استكمالا لخطة الدولة في توحيد وتحديث الهياكل التنظيمية، حيث تم خلال الأشهر الماضية اعتماد هياكل جديدة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، في حين تعمل «الصحة» على استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان هيكلها الجديد رسميا خلال الأسابيع المقبلة.