أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على رجل الأعمال والمصرفي الإيراني علي أكبر أنصاري متهمة إياه بالمساعدة في «تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني».



وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن العقوبات تشمل تجميد أصول أنصاري وفرض حظر سفر عليه إضافة إلى منع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل معه أو مع أي كيان يرتبط به.



وأوضحت الوزارة أن أنصاري يضاف إلى قائمة تضم أكثر من 500 فرد وشركة إيرانية تم استهدافهم في إطار قانون العقوبات الإيرانية المعدل لعام 2023 والذي يهدف إلى التصدي لأنشطة تعتبرها لندن «مزعزعة للاستقرار» في المنطقة.



من جانبه، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هيميش فولكنر أن هذه العقوبات «توجه رسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع تهديدات الحرس الثوري الإيراني ولن تتردد في اتخاذ أكثر الإجراءات فعالية ضد المتورطين في دعمه المالي أو العملياتي».