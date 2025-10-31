

أسامة دياب



بمناسبة الذكرى الثانية بعد المائة لإعلان الجمهورية التركية، أقامت سفارة الجمهورية التركية لدى الكويت حفل استقبال رسميا في فندق «غراند حياة الكويت»، حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي وكذلك ممثلو الشركات والمنظمات، في أجواء احتفالية عكست عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأعربت سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز في كلمة افتتاحية عن فخرها بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين تركيا والكويت، مؤكدة أنها شهدت نموا ملحوظا في ظل القيادة الرشيدة لكل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأضافت السفيرة ان العلاقات الثنائية تسير بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من التعاون في شتى المجالات، مشيرة إلى أن سفارة بلادها تواصل العمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تعود بالنفع المتبادل على الشعبين الصديقين.



ولفتت سونمز إلى تضامن البلدين خلال الأزمات وتعاونهما المستمر، ما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع أنقرة بالكويت، كما تقدمت بخالص الشكر إلى بيت التمويل الكويتي «KFH» الراعي الرئيسي للحفل، وإلى مجموعة أرمادا والخطوط الجوية التركية وطيران بيغاسوس لدعمها الفعالية، لافتة إلى أن مشاركة طيران الجزيرة لاتزال قيد التأكيد.



وعقب الكلمة، عرضت رسالة مصورة من الرئيس أردوغان بهذه المناسبة، عبر فيها عن اعتزازه بإنجازات الجمهورية خلال أكثر من قرن، وبالدور الإيجابي الذي تؤديه الجاليات التركية في الخارج.



وقدمت السفيرة لاحقا هدية تذكارية لضيف الشرف وزير الصحة د.أحمد العوضي تقديرا لمشاركته، قبل أن يتوجها معا إلى مراسم قطع كعكة العيد الوطني وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والاعتزاز.



وشهد الحفل عرضا فنيا مميزا قدمه طلاب المدرسة التركية في الكويت، مزج بين الرقصات والموسيقى الشعبية التركية التقليدية، نال استحسان الحضور، إضافة إلى سحب على جوائز قيمة شمل تذاكر سفر ذهابا وإيابا إلى تركيا مقدمة من شركات الطيران الراعية.



كما احتضن الحفل معرضا تفاعليا للفنون والحرف اليدوية التركية التقليدية شارك فيه 5 فنانين أتراك، قدموا عروضا حية لفنون الخط العربي التركي، والإيبرو «الرسم على الماء»، والخزف، والمنمنمات، والتذهيب، مانحين الحضور فرصة للتعرف عن قرب على ثراء التراث الفني التركي.



وتضمن البرنامج كذلك معرضا خاصا لأعمال الخطاطين الأتراك، خصص ريع مبيعاته لدعم ضحايا زلزال فبراير 2023 الذي ضرب مناطق في تركيا.



وحضر الحفل إلى جانب السفيرة سونمز وزير الصحة أحمد العوضي، واللواء حسين كورت أوغلو نائب قائد الدرك التركي، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والمبعوثين الثقافيين والمسؤولين الكويتيين وكبار ممثلي الشركات والمنظمات.



واختتمت الأمسية بتأكيد روح الصداقة والتعاون التي تجمع بين الشعبين التركي والكويتي، في احتفال عكس متانة العلاقات الثنائية الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة المستقبلية.