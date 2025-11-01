عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة افتتاح 4 عيادات جديدة للتغذية العلاجية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العيادات إلى 66 عيادة موزعة على مختلف المحافظات، تحت إشراف إدارة التغذية والإطعام.



ويأتي هذا التوسع في إطار الإستراتيجية الصحية الوطنية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع عبر التدخل المبكر والمشورة الغذائية المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في الوقاية من الأمراض ورفع جودة الحياة، وتشمل المواقع الجديدة: مركز العقيلة الصحي، مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي، مركز المطلاع N11، ومركز المطلاع N8.



وتقدم العيادات الحديثة خدمات تقييم الحالة الغذائية ووضع خطط علاجية فردية للمصابين بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون، إلى جانب تعزيز التثقيف الغذائي وتعديل أنماط الحياة نحو خيارات صحية مستدامة، كما ترتكز البرامج العلاجية على أنظمة غذائية علمية أثبتت فاعليتها، من بينها: حمية البحر الأبيض المتوسط، حمية داش (DASH)، الحمية منخفضة السعرات، وحمية بورتفوليو، ويتم اختيار الخطة الأنسب بناء على تقييم دقيق لحالة كل مريض.



وأكدت مديرة إدارة التغذية والإطعام د.حسناء عياد أن هذا التوسع يمثل خطوة متقدمة في تطوير خدمات التغذية العلاجية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشددة على أن التغذية السليمة تمثل حجر الزاوية في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة.

وأشارت إلى استمرار الإدارة في تدريب الكوادر الصحية وتطوير البرامج العلاجية وفق أحدث الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التغذية العلاجية.