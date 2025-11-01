عبدالعزيز الفضلي



أعلنت مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية بالتكليف منى سالم، عن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد على جميع أنظمة وزارة التربية.



وقالت في كتاب وجهته الى وكيل وزارة التربية جاء فيه: إنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى القرار الوزاري رقم (2025/265) المؤرخ في 2025/7/23 بشأن هيكل وزارة التربية الجديد، يرجى التفضل بالإحاطة بأن إدارة نظم المعلومات بصدد تفعيل الهيكل الجديد على جميع أنظمة وزارة التربية، مشيرة إلى ان هذا الهدف يستلزم بذل مجهود مضاعف لتعديل كافة الأنظمة والبرامج التي تتأثر بتغيير الهيكل الوزاري، حيث يكون شاملا صلاحيات جميع الموظفين والهيئتين الإشرافية والقيادية وتوزيع المهام والصلاحيات على جميع الموظفين، كل فيما يخصه.



ودعت سالم جميع قطاعات وزارة التربية إلى تعبئة الجدول المرفق مع ذكر صلاحيات الموظف والبرامج التي يستخدمها ليتسنى لإدارة نظم المعلومات تعديل الهيكل بما يتناسب مع الوضع الجديد وإضافة وسحب الصلاحيات الممنوحة لجميع الموظفين، كل فيما يخصه.