

أعلنت أكاديمية أكاديمية لابا للفنون الأدائية في الكويت وأكاديمية أوردانغ العالمية في بريطانيا عن توقيعهما على اتفاقية اعتماد مناهج أوردانغ لإجازة التمثيل والأداء المسرحي وهو تأهيل غير مسبوق في الكويت والمنطقة مما يتيح للشباب فرصة التدريب والتأهل ضمن اختبارات معتمدة عالميا في مجال الفنون الأدائية.



يمثل المنهج الجديد نقلة نوعية في تدريب المواهب الشابة في المسرح والدراما، من خلال تدريب معاصر وشامل يستند إلى خبرة عريقة تمتد لأكثر من 70 عاما لدى أوردانغ، المؤسسة المعروفة بتخريج نجوم عالميين من أبرز مسارح ويست إند.



تسعى لابا من خلال هذا المشروع إلى تمكين المواهب المحلية وإعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على المنافسة إقليميا ودوليا، مستندين إلى أدوات احترافية تصقل الأداء وتحتفي بالتميز الفردي.



من جانبها، أعربت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ «لابا» فارعة السقاف، في بيان صحافي، عن تقديرها لهذا التعاون قائلة: إن شراكتنا مع أوردانغ إنترناشونال تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير الفنون الأدائية في الكويت، وتوحيدا لرؤيتنا المشتركة في تمكين المهارات وصقل المواهب المحلية بمعايير عالمية انطلاقا من إيماننا بأن الإبداع لغة عالمية يمكنها تغيير حياة الأفراد وتضيء مستقبل المجتمعات.



كما أكدت المديرة وخبيرة التقييم الرئيسي في أوردانغ إنترناشونال جاكلين هادلوا مور أن البرنامج سيمثل جسرا ثقافيا ومعرفيا بين بريطانيا والكويت، مضيفة: يسعدنا التعاون مع لابا لإتاحة برامجنا التعليمية المعتمدة لطلاب الكويت، التي تهدف إلى ضمان تدريب احترافي يواكب أعلى المعايير في الأداء المسرحي، ويسهم في تخريج جيل موهوب ومتمكن يمتلك المهارات اللازمة للنجاح محليا وعالميا.