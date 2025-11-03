

هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب أن فريقه خاض مواجهة تكتيكية عالية أمام نظيره كاظمة في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري زين للدرجة الممتازة، وانتهت بتعادل إيجابي 1-1، وقال: «تابعت كاظمة منذ انطلاق الموسم الحالي، وهو يعد من أفضل الفرق تنظيما، وأكثرها خلقا للفرص الحقيقية للتسجيل، وقد حرمناهم تلك الميزة أمامنا، حيث لم تكن لديهم فرص حقيقية للتسجيل، حيث قدمنا مباراة جيدة دفاعيا في الشوط الأول، وتحلينا بالصبر في مهاجمة مرماهم»، لافتا إلى أن الشوط الثاني شهد سيطرة مطلقة للفحيحيل على مجرياته.



وأشاد الخطيب بعودة المهاجم علي الدوخي من الإصابة، والبرازيلي لوكاس، مضيفا ان الفحيحيل في المجمل حقق نتيجة ايجابية أمام فريق مجتهد ويقدم كرة جميلة، ولعلها المباراة الأولى للفحيحيل التي يلعب فيها مكتمل الصفوف، بعد تعافي المصابين، ونأمل أن يتحسن الأداء العام للفريق مباراة بعد أخرى.