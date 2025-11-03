

قام رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي ورئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية م.دعيج العتيبي بجولة تفقدية بميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبية، على هامش اليوم الأول من البطولة الآسيوية المقامة في الكويت وتستمر 8 الجاري، وذلك للوقوف على سير المنافسات.



وتم خلال الجولة الالتقاء بعدد من رؤساء الوفود والرماة والراميات المشاركين في البطولة، والذين أشادوا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مع العمل الدؤوب للجنة المنظمة العليا للبطولة واللجان المنبثقة عنها فيما يخص الأمور التنظيمية.



إلى ذلك، تواصل مسابقتا رماية «50 طبق رجال» و«50 طبق سيدات» منافساتها اليوم الإثنين، في ظل منافسة قوية بين الرماة والرمايات من أجل الوصول للدور النهائي، ومن ثم المنافسة مجددا على حصد إحدى الميداليات.



وقد أكد رئيس لجنة الحكام، الدولي حمد الرويسان أنه تم تجهيز ميادين الرماية قبل انطلاق البطولة بفترة زمنية طويلة وتم عمل صيانة الميادين ومكائن قفز الأطباق وكل الأمور الفنية من علامات ومسافات ونوعية الأطباق، مضيفا أن الطاقم التحكيمي في البطولة يضم 24 حكما كويتيا حاصلين على الرخصة الدولية، بالإضافة إلى مشاركة الحكم القطري عبدالله الحمادي المندوب الفني للبطولة والإماراتي حسن الشحي رئيس «الجوري».



بدوره، تقدم الرامي الكويتي أحمد المنديل بالشكر لرئيس وأعضاء نادي الرماية لمنحهم الفرصة بالمشاركة في البطولة لأول مرة، وقال: «نحن 4 ناشئين نشارك لأول مرة مع المنتخب في بطولة كبيرة، ولدينا طموح كبير في الظهور المشرف ونطمح للأفضل في الاستحقاقات المقبلة».



من جانبه، أبدى رئيس بعثة المنتخب القطري أحمد الكواري سعادته بمشاركة «رماة العنابي» في البطولة، وقال: «نحرص دائما على المشاركة في أي بطولة تقام بالكويت لعدة أسباب أولها لمكانة الكويت في قلوبنا وثانيا للتنظيم الأكثر من رائع في أي بطولة تقام في بلد الصداقة والسلام، والأمر الثالث لوجود ميادين على مستوى عالمي وأولمبي تصلح للمنافسة القوية بين الرماة».



وأكمل: «نشارك بمنتخبنا الثاني في البطولة، حيث رأينا أن هذه البطولة هي الأنسب لتجهيزهم واكتسابهم الخبرة اللازمة».