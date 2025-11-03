

عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية يوم 21 ديسمبر المقبل موعدا لتسليم مناهج الفصل الدراسي الثاني للمطابع.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن أن لجان التأليف والمراجعة تعمل حاليا على اللمسات النهائية للكتب بعد مراجعتها علميا ولغويا، تمهيدا لاعتمادها النهائي وإرسالها للمطابع وفق الجدول الزمني المعتمد، مشيرة إلى ان ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لضمان وصول الكتب الدراسية إلى المدارس في الوقت المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.



وأوضحت المصادر ان عملية التسليم المبكر تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير المحتوى التعليمي وتحسين جودة الطباعة والتوزيع، مشيرة إلى انها تعمل على الاتفاق مع المطابع لإنجاز عملية الطباعة وفق خطة متابعة دقيقة تضمن سير العمل في مراحل الطباعة والنقل والتوزيع، ليتم تسليم الكتب إلى جميع المدارس قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كاف.