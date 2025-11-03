تأكيداً لحرصها على تسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة في جميع المنافذ الحدودية، سواء في مطار الكويت الدولي أو المنافذ البرية والبحرية، أوضحت وزارة الداخلية أنه لن يسمح بإجراء البصمة البيومترية في المنافذ الحدودية (الجوية - البرية - البحرية)، كما كان معمولا به في السابق، وذلك تجنبا للازدحام الذي شهدته المنافذ خلال الفترة الماضية.



وأفادت الوزارة بأن إجراء البصمة البيومترية للمواطنين سيكون قبل المغادرة من منافذ دولة الكويت، في مراكز تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية ومراكز الهوية الوطنية فقط، أما بالنسبة للمقيمين، فسيجرى في مراكز تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في جميع محافظات البلاد. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة في مختلف المنافذ (الجوية والبرية والبحرية).



وبينت أن الخطوة جاءت بعد ملاحظة تزايد أعداد المسافرين الذين لم يستكملوا إجراء البصمة مسبقا، ما تسبب في ازدحام وتأخير في إجراءات المغادرة. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى مراجعة المراكز المخصصة للبصمة البيومترية قبل موعد السفر بوقت كاف، لإتمام العملية وتجنب أي عوائق أو تأخير أثناء السفر.