كشف الفنان خالد سليم عن أصعب فترة مر بها في حياته، وفقد بسببها عددا من أصدقائه الذين قال إنهم خذلوه ولم يدعموه، وذلك خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، موضحا أنه كان يعاني مشكلة في الأحبال الصوتية، وتلقى العلاج لأشهر عدة، اكتشف بعدها أن العلاج خاطئ ومن ثم أجرى له طبيب عملية جراحة، وأخبره بعدها بأنه كان لديه «ورم على الأحبال الصوتية»، لكنه أخفى الأمر عنه في البداية، وبعد إجراء تحاليل للورم، تبين أنه حميد، واستعاد بعدها صوته، لكنه كان ينزعج حين ينظر في المرآة، وذلك لاكتسابه الوزن الزائد بسبب «الكورتيزون».



كما أوضح سليم موقفه من المشاركة في دراما رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الماضي بدور «يوسف أبو العزم»، الذي قدمه أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «وتقابل حبيب»، مؤكدا أنه لا يزال يفاضل بين أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، للمشاركة رمضان المقبل، وقال في تصريحات صحافية: «أنا لسه بحاول أقنع الناس إني مش يوسف أبو العزم، وقدمت شر كتير بس مقدمتش زي شخصيتي دي في مسلسل (وتقابل حبيب) قبل كده، معروض عليا أكتر من حاجة لرمضان بس لسه بشوف وهختار الأنسب إن شاء الله».