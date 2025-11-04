

عبدالعزيز جاسم



يخـــوض القـادســية مساء اليوم مباراة مهمة ومفصلية في دوري أبطال الخليج عندما يلتقي سترة البحريني على ستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، حيث يدخل الأصفر المواجهة دون رصيد من النقاط، بينما يمتلك منافسه نقطة واحدة.



وبذات المجموعة يلعب في مدينة دهوك العراقية المتصدر العين الإماراتي برصيد 6 نقاط مع زاخو الوصيف الذي يحتل الوصافة برصيد 4 نقاط.



وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للقادسية كونه خسر المواجهتين الأوليين أمام زاخو 1-3 وعلى أرضه أمام العين بهدف دون رد، لذلك تعتبر مواجهة سترة بمنزلة إنعاش الأمل للعودة للمنافسة مرة أخرى، فالخسارة ستبعده بشكل كبير عن المنافسة على بطاقتي التأهل، وفي حال التعادل سيكون أيضا أمله ضعيفا وينتظر نتائج المواجهات الأخرى، بينما الفوز وهو شعاره الليلة سينعش آماله بقوة لاسيما أنه سيستضيف سترة مرة أخرى على ستاد محمد الحمد في الجولة الرابعة وستكون لديه مباراة أخرى مع زاخو أيضا على ملعبه.



وقد ارتفعت الحالة المعنوية للأصفر أخيرا بعدما تمكن من تحقيق الفوز على التضامن بثلاثية دون رد بعد غياب عن طريق الانتصارات لخمس مباريات متتالية، ثلاث بالدوري واثنتين بدوري أبطال الخليج، لذلك يعتبر هذا الانتصار مهما جدا للفريق ككل لاستعادة الثقة مرة أخرى.



ويمتلك المدرب التونسي نبيل معلول الكثير من الحلول والاختيارات في تشكيلته بعد عودة عدد من المصابين للعب بشكل طبيعي كعيد الرشيدي، وطلال الفاضل، وجاسم المطر، مع تواجد بدر المطوع، ومحمود كهربا، ونيسكينز كيبانو الذي سجل «هاتريك» أمام التضامن، وعذبي شهاب، وراشد الدوسري، وخالد إبراهيم، وسفيان بوشار، وعدد من اللاعبين الشباب الموهوبين لكنه سيفتقد عددا من لاعبيه للإصابة، في مقدمتهم مبارك الفنيني، وعبدالله مطاوع، وعبدالعزيز وادي، وأحمد اليحيى، فيما تم استبعاد الليبي محمد صولة إداريا وقد لا نشاهده مستقبلا مع الفريق لأن الحل الأفضل انهاء التعاقد معه كونه موقوفا 10 مباريات محليا.



وعلى الجهة الأخرى يريد سترة تصحيح المسار أيضا بعد خسارة من العين وتعادل مع زاخو جعلا وضعه مشابها للقادسية، لذلك سيبحث عن الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.



معلول: لا بديل عن الفوز



من جهته، قال مدرب القادسية نبيل معلول في المؤتمر الصحافي أمس ان مباراة سترة مهمة ولا يوجد خيار آخر غير الفوز، لافتا إلى أن انه يعرف المنافس بعدما واجهه في مباراة ودية بالمعسكر التدريبي في تركيا، بالإضافة إلى متابعة مبارياتهم الرسمية.



وأضاف ان اللاعبين المتاحين قادرون على سد النقص الحاصل بالفريق من غيابات بسبب الإصابات.