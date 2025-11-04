

ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم مباريات الجولة السابعة من دوري زين الممتاز بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الكويت المتصدر بـ13 نقطة مع النصر المتأخر في المركز الأخير بلا نقاط على ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات، وفي المباراة الثانية يلتقي العربي بـ 11 نقطة على ستاد محمد الحمد مع الجهراء برصيد 7 نقاط، ويذكر ان لكل من الكويت والعربي مباراة مؤجلة من الجولة السابقة بسبب مشاركتهما في بطولة دوري التحدي الآسيوي.



الكويت مرشح اليوم لزيادة نقاطه وتعزيز صدارته على حساب ضيفه النصر لفوارق الخبرة والقدرات الفنية، اضافة إلى ارتفاع الحالة المعنوية للاعبي الأبيض الذين خاضوا تجربة آسيوية وتخطوها بنجاح إلى الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي، ويعتمد مدربه نيبوشا على عناصر ذات ثقل في تشكيلة الفريق، مثل أحمد الظفيري، ومحمد دحام، وعمرو عبدالفتاح، ومحمد مرهون، ويوسف ناصر، والخنيسي، فيما يدخل النصر المباراة مثقلا بـ6 خسائر وستكون مهمته صعبة للغاية بعدما دخل مرماه 11 هدفا في الجولات السابقة ولم يسجل سوى هدف واحد في وضع غريب عن «العنابي».



وفي المباراة الثانية يخوض العربي العائد من رحلة آسيوية مرهقة مباراة لن تكون سهلة لمصالحة جماهيره التي كانت تنتظر منه التأهل في دوري التحدي الآسيوي غير انه خرج من التصفيات بفارق الأهداف، لذلك يسعى مدربه البرتغالي ماركو الفيس إلى تجاوز هذه المباراة بكل إصرار حفاظا على توازن فريقه، فيما يبحث الجهراء الذي تحسن مستواه في المباريات السابقة عن تحقيق نتيجة إيجابية.