احتفلت الفنانة سيرين عبدالنور والفنان محمد الأحمد بإطلاق مسلسلهما الرمضاني «كذبة سودا» بحضور عدد من نجوم العمل منهم: نادين الراسي وداليدا خليل وأماني نسب، إلى جانب المخرج باسم السلكا، وحشد من الإعلاميين والصحافيين، وذلك في أمسية أقامتها الشركة المنتجة في دبي.



وأكدت سيرين أن التعاون بين فريق المسلسل يشكل عنصر القوة الحقيقي في نجاحه، وقالت: «العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معا، التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل».



بدوره، تحدث محمد الأحمد عن الشخصية التي يؤديها في المسلسل، مؤكدا أنها تجمع بين القرب والاختلاف منه في الوقت نفسه. وأضاف: الشخصية تشبهني في بعض الجوانب وتختلف عني في أخرى، وهذا ما شدني إليها، النص غني بالتفاصيل الإنسانية، وأنا واثق بأن الجمهور سيتفاعل معها بعمق، بينما عبرت داليدا خليل ونادين الراسي عن سعادتهما بالمشاركة في المسلسل وبالأجواء الإيجابية بين فريقه.



من جهته، أكد المخرج باسم السلكا أنه يسعى دائما لتقديم صورة جديدة وأسلوب مختلف في كل عمل يوقعه، موضحا أن تجربة «كذبة سودا» نتاج تعاون كامل بين فريق العمل من نص وإخراج وموسيقى.