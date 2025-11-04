بداح العنزي

أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور قرارا بشأن إخطار ملاك العقارات الواقعة في منطقة جليب الشيوخ وعددها 67 عقار بإخلائها وهدمها خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الأحد المقبل.



وقالت م.العصفور إن القرار يأتي بناء على تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة التي أثبتت عدم سلامة المباني الواقعة في تلك العقارات الآيلة للسقوط، حفاظا على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.



وتضمن القرار متابعة الجهة المختصة بالبلدية قيام الملاك بإزالة المباني الواقعة في العقارات المذكورة به خلال المهلة المحددة بأسبوعين، وفي حالة عدم هدم تلك المباني من قبل ملاكها بعد انتهاء المهلة الممنوحة تقوم الجهة المختصة بالبلدية بإزالتها على نفقة المالك بعد التأكد من خلوها تماما من شاغليها.