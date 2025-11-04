قال وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي إن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية في رؤيتها المستقبلية «كويت 2035» إذ تعمل على تحسين جودته وتحديث مناهجه بما بواكب التطورات العالمية.

وأكد الوزير الطبطبائي الثلاثاء في كلمة خلال تمثيله دولة الكويت في المؤتمر العام لمنظمة «يونسكو» في دورته الـ43 المنعقد بمدينة سمرقند في أوزبكستان إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية الاستثمار في التعليم من خلال الحرص على تطوير البنية التحتية التعليمية وتمكين المعلمين والطلبة على حد سواء لبناء جيل مبتكر ومسؤول يسهم في رفعة الوطن وتقدمه، إذ تعمل على تطوير منظومتها التعليمية عبر خطوات حاسمة لإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي عبر وسائل رقمية مبتكرة لتعزيز التفاعل وتحفيز الإبداع.

وأضاف أن تطوير البنية التعليمية أسهم في إثراء المحتوى وتمكين الطلبة من التعلم بمنهجيات تشجع على الاستشكاف والتحليل العلمي وتنمية التفكير النقدي ومهارات البحث وترسيخ ثقافة العلم المستدام، مشيرا إلى أن الكويت تمتد بمبادراتها التعليمية في دعم العديد من الدول النامية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي مول مشاريع تجاوزت قيمتها 650 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى تزامن انعقاد هذه الدورة مع مرور عامين على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم إبادة وتجويع وتدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية في المدارس والمستشفيات فضلا عن تدمير أكثر من 110 مواقع تاريخية وأثرية ودينية. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تضمن حماية المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.