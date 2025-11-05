قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط عادل الوقيان أمس إن المعهد ينظم في بغداد حاليا ورشة تدريب متخصصة بعنوان «القيادة الإبداعية والتميز المؤسسي» وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية.



وأوضح الوقيان لـ «كونا» أن الورشة التي يشارك بها عدد من كوادر الوزارة وممثلون عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وتختتم الخميس تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي ينفذها المعهد ومقره الكويت لخدمة الدول العربية الأعضاء لاسيما أن العراق من الدول المؤسسة له.



وأضاف أن التعاون مع وزارة التخطيط العراقية يمثل جزءا من «برنامج تنموي شامل» يهدف إلى «تعزيز القدرات البشرية وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية لدعم مسيرة التنمية المستدامة بالعراق والمنطقة العربية».



وأجرى الوقيان على هامش أعمال الورشة لقاءات مع عدد من المسؤولين العراقيين مستعرضا الجهود والخدمات الإنمائية التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط للدول العربية في مجالات الدراسات الاستشارية والبحثية وبرامج تنمية القدرات والدعم المؤسسي وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل في مجالات إعداد القيادات الوطنية وتأهيلها وتبادل الخبرات التدريبية.



يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية أسست عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.