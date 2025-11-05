مبارك الخالدي



انتزع فريق الساحل صدارة ترتيب دوري زين للدرجة الأولى مع ختام منافسات الجولة السابعة والقسم الأول من البطولة، وذلك بعد تغلبه مساء أول من أمس على فريق اليرموك في قمة منافسات الجولة بنتيجة 2-1، ليعتلي قمة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة وبقي اليرموك عند رصيده السابق بـ 15 نقطة.



ولحساب منافسات الجولة ذاتها، عاد فريق الجزيرة إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على الصليبخات 2-0 ليرفع رصيده إلى النقطة 13، وبقي الصليبخات عند رصيده السابق بـ 12 نقطة.



كما تمكن فريق برقان من الفوز على فريق سبورتي 2-1 ليقفز برصيده إلى النقطة 11، وبقي الخاسر بلا رصيد من النقاط، ونجح خيطان في مواصلة نتائجه الجيدة بالفوز على فريق الشامية 3-1 ليرفع رصيده إلى النقطة 10، وبقي رصيد الخاسر عند 3 نقاط.