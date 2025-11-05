التويجري: رؤية استباقية في تطوير منظومة الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت والمنطقة

الحميضي: التوسع باستثماراتنا يعكس التزامنا بتنويع محفظتنا ودعم الابتكار المالي والتحول الرقمي

الريس: التعاون مع «بوبيان كابيتال» يفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتقديم حلول مالية أكثر تطوراً وابتكاراً

استمرارا لإستراتيجيتها في الريادة والابتكار في القطاع المالي، أعلنت مجموعة بوبيان ممثلة في بنك بوبيان وشركة بوبيان كابيتال، شركة الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «سبير» ADGM، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية المصرفية المفتوحة في منطقة الخليج.



وجرى الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر صحافي حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال بدرية الحميضي، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سبير دلال الريس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من مجموعة بوبيان وممثلي الأطراف المشاركة.



وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لرؤية مجموعة بوبيان نحو ترسيخ حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والابتكار المصرفي من خلال التعاون مع الشركات المبتكرة التي تمتلك حلولا رقمية قادرة على إحداث تحول في المشهد المالي الإقليمي.



الريادة في الخدمات المصرفية المفتوحة



وفي هذا السياق، قال التويجري: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية بنك بوبيان الهادفة إلى مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي وتعزيز التعاون مع الشركات الريادية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يمثل تعاوننا مع شركة سبير خطوة نوعية في دعم منظومة الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت والمنطقة.



وأوضح أن بنك بوبيان يعد أول مؤسسة مالية في الكويت تسهم بشكل مباشر في تطوير وتطبيق مفهوم الخدمات المصرفية المفتوحة، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل نقلة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي، وتسهم في بناء بيئة مصرفية أكثر مرونة وابتكارا تدعم النمو المستقبلي للاقتصاد الوطني.



وأضاف: بصفتنا الشريك المصرفي لشركة سبير في الكويت، سنركز على توفير الدعم الكامل والموارد اللازمة لضمان إطلاق نموذج تشغيلي متطور ومبتكر للخدمات المصرفية المفتوحة، وتمكين سبير من توسيع نطاق خدماتها وطرح حلول مالية جديدة تعزز من كفاءة العمليات المصرفية وتمنح العملاء تجربة رقمية أكثر تكاملا وسهولة.



وأعرب التويجري عن ثقته بهذه الشراكة قائلا: «ما تقوم به سبير اليوم يعكس مستقبل الصناعة المالية في المنطقة، من خلال بناء شبكات ربط مصرفي آمنة وسلسة تمكن الشركات والمؤسسات المالية من النمو والابتكار، ونحن فخورون بدعم رؤيتهم الطموحة لإطلاق الإمكانات الكاملة للخدمات المصرفية المفتوحة وتعزيز مستقبل الصناعة المصرفية في الكويت والمنطقة».



استثمار إستراتيجي



من جانبها، صرحت بدرية الحميضي قائلة: نواصل في بوبيان كابيتال ترسيخ حضورنا الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره أحد أسرع القطاعات نموا وأكثرها قدرة على خلق فرص حقيقية في السوق المالي. وتأتي شراكتنا الاستثمارية الاستراتيجية مع شركة سبير ضمن نهج استراتيجي يهدف إلى استكشاف قطاعات جديدة للنمو وتعزيز دورنا في دعم الابتكار وتمكين الشركات الريادية التي تمتلك حلولا قادرة على إحداث فرق ملموس في مستقبل الخدمات المالية.



وأضافت ان هذه الشراكة تعكس توجه بوبيان كابيتال نحو بناء محفظة نوعية من الاستثمارات عالية القيمة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، بما يدعم استراتيجية مجموعة بنك بوبيان الرامية إلى ترسيخ ريادتها في الابتكار المصرفي.



وأكدت الحميضي أن قطاع التكنولوجيا المالية المفتوحة يمثل اليوم أحد المسارات الواعدة للنمو في المنطقة، لما يوفره من فرص لتطوير نماذج أعمال جديدة تسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات المالية، قائلة: نؤمن بأن دعم هذا القطاع يعكس رؤيتنا الاستثمارية طويلة المدى في توظيف رأس المال بشكل استراتيجي لخلق قيمة مستدامة وتحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد الرقمي على جميع المستويات.



رؤية سبير



من جهتها، قالت دلال الريس: نفخر بالإعلان عن هذه الشراكة مع مجموعة بوبيان، هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، ويفتح أمامنا آفاقا جديدة نحو تطوير البنية التحتية لتقديم حلول أكثر تطورا وابتكارا تدعم المؤسسات المالية وتسرع من وتيرة التحول نحو الخدمات الرقمية المتكاملة.



وأضافت الريس: إن قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة يشكل فرصة كبيرة لإعادة رسم ملامح تجربة العملاء في تعاملهم مع المؤسسات المالية، ومن خلال العمل مع مجموعة بوبيان، سنتمكن من تطوير تقنيات أكثر ذكاء ومرونة، وتمكين مؤسسات القطاع من بناء منظومة مالية مترابطة تواكب متطلبات المستقبل وتعزز من تنافسية السوق الإقليمية.

تعزيز التبادل المفتوح للبياناتوالخدمات المالية

يهدف مجال الخدمات المصرفية المفتوحة إلى تعزيز التبادل المفتوح للبيانات والخدمات المالية بين المؤسسات المالية المختلفة عن طريق استخدام تقنية البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات، حيث يتيح هذا النهج للعملاء الوصول إلى خدمات مالية متنوعة من خلال تطبيقات ومنصات موحدة دون الحاجة إلى التعامل مع عدة مؤسسات مالية.

«سبير».. توافق كامل مع المتطلبات التنظيمية المحلية

تعد «سبير» شركة رائدة في قطاع خدمات البنية التحتية للمصرفية المفتوحة في منطقة الخليج، حيث تمكن الشركات من البناء والتوسع والابتكار بسرعة وكفاءة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة وآمنة. توفر سبير اتصالا سلسا بالمؤسسات المالية، مما يتيح للشركات ومزودي التقنية المالية الوصول الفوري إلى البيانات المالية وخدمات الدفع.



تتوافق منصة سبير بشكل كامل مع المتطلبات التنظيمية المحلية مما يجعلها شريكا موثوقا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركات التقنية المالية. تتخذ الشركة من المملكة العربية السعودية مقرا رئيسيا لها، وتوسع عملياتها لتشمل البحرين، الإمارات العربية المتحدة، والكويت.